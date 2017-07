Die Hansgrohe SE ehrte Ende Juni 18 Mitarbeiter für ihre 25- und 40-jährige Treue zum Unternehmen. Das Bild zeigt von links Manfred Hübner, Jürgen Dieterle, Hartmut Laufer, Daniel Litterst, Wolfgang Faißt, Gabriele Gebhard, Marc Urbanski, Alper Keser, Udo Springmann, Petra Schillinger, Volker Eberhardt, Wladimir Popp, Heike Weiland, Udo Kraus, Rosa Maria Dinis, Martin Fehrenbacher, Larissa Zerr , Alois Kinle , Frank Semling (Mitglied des Vorstands) sowie den Schiltacher Bürgermeister Thomas Haas. "Hansgrohe weiß Ihre Treue sehr zu schätzen", mit diesen Worten bedankte sich Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor Frank Semling bei den Mitarbeitern, die insgesamt 495 Hansgrohe Berufsjahre auf sich vereinen. "Sie alle haben ein langes Stück Ihres Lebensweges an der Seite von Hansgrohe zurückgelegt und sich ein großes Fachwissen angeeignet. Ihr reicher Schatz an Erfahrung und Ihr persönliches Können zählen zu den wichtigsten Gütern unseres Unternehmens. Sie können stolz darauf sein, was Sie erreicht haben und auch ich kann sagen: Hansgrohe ist stolz auf Sie!", so Semling. Abschließend überreichte er jedem Jubilar eine Urkunde der Industrie- und Handelskammer sowie ein Präsent. Die Jubilarsehrung war die dritte von fünf Veranstaltungen 2017, ein Jahr in dem insgesamt 106 Hansgrohe-Mitarbeiter ein Dienstjubiläum feiern. Foto: Hansgrohe