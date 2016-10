Alpirsbach/Schiltach. Zwischen Schiltach und Freudenstadt wird am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse in Richtung Freudenstadt fahren in Schiltach zu den normalen Zugzeiten ab, kommen jedoch später als der Zug in Freudenstadt an, sodass der Anschlusszug in Richtung Stuttgart nicht erreicht wird. Die Busse in Freudenstadt fahren früher als der Zug ab, um die fahrplangemäße Abfahrt in Schiltach Richtung Offenburg gewährleisten zu können.