Schiltach Eröffnung im Frühjahr?

Zusammen mit dem Architekten Horst Braun hat Fiedler mit dem 1745 errichteten Farrenstall in Dornhan bereits ein vergleichbares Projekt realisiert. "Heute ist er ein kulturelles Zentrum für Dornhan", freut sich Fiedler. Das kann auch der "Adler" in Schiltach werden: Im Dachgeschoss ist der Ausbau eines Veranstaltungsraums mit Bühne und Platz für 100 Personen schon weit gediehen. Auch im Rohbau ist zu spüren, dass ein Raum mit Ausstrahlung entsteht. Uralte, restaurierte Dachbalken schmücken die Decke, seitlich ist die Innenstruktur des Außentürmchens erhalten. Die Stadt Schiltach hat den Raum angemietet und vermietet ihn weiter – für Veranstaltungen, Konzerte, Schulungen, Kleinkunst, aber auch für private Feiern. Das Rathaus ist froh über diese Möglichkeit: "Es gibt ja keine Gaststätte mehr in Schiltach mit einem großen Saal", erklärt Hauptamtsleiter Michael Grumbach. Von der Gestaltung des nur circa 80 Meter vom "Adler" entfernten Vorlands an der Schiltach ist Fiedler begeistert. "Das hat ja in der wärmeren Jahreszeit schon mediterranes Flair". Sicher werden sich die Gäste des "Adlers" dort gerne aufhalten.