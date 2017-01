Schiltach Die Angst in den Augen der Kinder

"Mit Hilfsmitteln durch die Straße zu laufen war fast unmöglich. Das ging nur in der Nacht, sonst wurde man fast schon überfallen, so dringend brauchen die Menschen dort Hilfe", erzählte sie den Besuchern ihrer Vernissage. "Die Menschen sind so verzweifelt, dass sie zu extremen Mitteln greifen, um auf ihr Leiden aufmerksam zu machen. Sie sind überzeugt, wenn sie nur etwas Außergewöhnliches machen, wird die Grenze geöffnet." Zwei junge Männer versuchten deshalb, sich anzuzünden. Beim einen funktionierte es nicht, doch sein Freund erlitt schwere Verbrennungen, ehe er von Freunden gelöscht werden konnte.

Schmidtkes Fotografien fangen diese Verzweiflung ein. Sie zeigen Jung und Alt; Kinder, die mit großen angstvollen Augen in die Kamera schauen, ein kleines Mädchen bekommt seinen Asthmaspray verabreicht. In einem der Ausstellungsräume hat Schmidtke ein Zelt aufgebaut, um den Besuchern zu demonstrieren, unter welchen Bedingungen die Menschen in Idomeni leben.

Doch es gibt auch Lichtblicke. Mithilfe dreier junger Männer aus Syrien stellte sie einen Live-Chat zu Mehran Jan her. Ein junger Syrer, der zurzeit in Griechenland lebt und dort als Künstler arbeitet. Aus Draht und anderem Abfall stellt er Kunstwerke und Schmuck her, zum Beispiel den Eifelwurm oder ferngesteuerte Autos. Jan bedankte sich für die Aufmerksamkeit, die seinen Kunstwerken zuteil wurde. Er habe sich sehr auf den Live-Chat gefreut.

Bei Kaffee und Gebäck ließen die Besucher die Vernissage gemütlich ausklingen. Für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgten Daniel Ali mit seinem Sas und Alan Mahmood, der Lieder aus seiner Heimat sang.

Die Ausstellung "Idomeni – Flüchtlinge am Limit nach der Grenzschließung" ist bis 8. Februar im Schiltacher Treffpunkt zu sehen.