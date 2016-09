Schiltach Das ganze Jahr ist Erntezeit

Sirupmischungen

Der Höfenhof ist ein Vollerwerbsbetrieb. Schwerpunkt ist die Waldwirtschaft. Dazu kommen 13 rote Deutsch-Angus-Rinder in Muttertierhaltung zur Offenhaltung der Landschaft. Für den Eigenbedarf gibt es unter anderem auch einige Schweine. Und vier kleine Enten stöbern als Haus-, nicht als Nutztiere durch die Gärten.

Der Höfenhof liegt weit ab von den Einkaufsmöglichkeiten. Die Großmutter ihres Mannes und ihre Schwiegermutter haben den Garten als Ernährungsgrundlage für die Familie unterhalten. Als ihre Kinder groß waren, hat Walburga Schillinger den Garten übernommen.

Den Gemüsegarten hat sie mit Reihenmischkulturen bepflanzt. "Schädlinge haben dann wenig Chance, das hat sich bewährt, das ganze Jahr gibt es etwas zum Ernten, auch im Winter." Eine Praktikantin hilft ihr bei der Arbeit in den Gärten und beim Verwerten der Überschüsse aus Kräuter-, Beeren- und Obstgarten, die sie nicht selbst verbrauchen. Schillinger stellt daraus Kräutermischungen und -salz sowie spezielle Sirupmischungen aus den Beeren her. Einmal in der Woche wird Brot gebacken, natürlich wird auch eigener Honig verkauft.

An den Öffnungstagen könne die 20 Gärten der Bauerngartenroute besichtigt werden, Führungen finden statt. Auch Gruppenbesuche sind möglich, in der Regel von zwei bis drei Gärten nacheinander.

Einige Bäuerinnen bieten dann selbst gemachten Kuchen und Kaffee an. Erzeugnisse des Hofes können erworben werden. In diesem Jahr waren sie von Juni bis September immer am letzten Mittwoch des Monats von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Außer dem Höfenhof in Schiltach-Lehengericht hatten am Mittwochnachmittag auch Anita Aberle-Schwenk in Tennenbronn (Christleshof) sowie Maria und Hubert King auf dem Sulgen ("Gärten auf dem Lienberg") ihren Hof und Bauerngarten offen für Besucher. Auch sie sind Mitglieder der Bauerngartenroute.

Weitere Informationen: www.bauerngarten-route.de www.kraeuter-regio.de