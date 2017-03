Schiltach Bürger haben das Wort

Zunächst beginnt ein öffentlicher Teil mit der Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Haas, ehe die Moderation und die weitere Leitung Christian Mathieu von der Kommunalentwicklung übernimmt. An diesem Abend sollen die Einwohner in entspannter Atmosphäre zu wichtigen Fragen der Stadtentwicklung zu Wort kommen. "Was gefällt Ihnen an Schiltach besonders gut?" "Was könnte verbessert werden?" "Welche Ideen haben Sie für konkrete Projekte zur Stadtentwicklung?" Zu diesen Fragen möchte die Gemeinde die Ideen und Vorschläge der Einwohner von Schiltach erfahren. Anlass ist die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts, das den künftigen Rahmen für konkrete Sanierungsmaßnahmen abstecken soll, die mit finanzieller Unterstützung des Landes durchgeführt werden.

Die Innenstadt stärken

Zu den wesentlichen Aufgaben des Stadtentwicklungskonzepts gehören dabei der Erhalt und die Stärkung der denkmalgeschützten Innenstadt, die Stärkung der Innenentwicklung durch die Nutzung von Baulücken, die Sicherung des örtlichen Einzelhandels und der Erhalt und Ausbau der kommunalen Infrastruktur.