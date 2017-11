Schiltach. Rechtzeitig vor dem Advent steht im Treffpunkt das Nikolausbasteln auf dem Programm. Am Mittwoch, 29. November, lädt das Bastelteam in den Treffpunkt ein. Da auch jeden letzten Mittwoch das Bilderbuchkino stattfindet, legt das Treffpunktteam beide Veranstaltungen zusammen. Los geht es mit dem bunten Nachmittag für Kinder und Eltern um 16 Uhr. Tolle adventliche Bastelarbeiten lassen die Kinder unter Betreuung des Bastelteams entstehen. Anschließend öffnet das Bilderbuchkino seine Türen. Vorlesen plus Kinoatmosphäre ist mit "Felix, Kemal und der Nikolaus" von Wolfgang Bittner geboten. Zum Abschluss besucht der Nikolaus die Kinder und hat bestimmt auch für jeden was dabei. Das Ende ist für ca. 18 Uhr vorgesehen. Der Bastelbeitrag liegt bei 2,50 Euro.