Schiltach Alte Lieder erklingen wieder

Schiltach (fem). Zum zweiten Mal hatte der Schwarzwaldverein zum Lichtgang eingeladen. Noch bei Tageslicht traf man sich in Schiltach bei der Apotheke und wanderte zum "Schwenkenhof", der bei Einbruch der Dunkelheit erreicht wurde. Bei Kerzenlicht in stimmungsvoller Atmosphäre verbrachen die Wanderfreunde einen geselligen Abend in der warmen Stube.