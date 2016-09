Schenkenzell "Wir alle sind Schwarzwald"

Schenkenzell. In der Sitzung am Mittwoch schilderte Bürgermeister Thomas Schenk die bisherige Arbeitsweise der Werbegem einschaft.

Einst gehörten dieser losen Gemeinschaft 22 Kommunen an. Größere Gemeinden seien nach vielen Jahren nun nicht mehr bereit, ihr Personal dauerhaft kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es seien andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, beispielsweise in einer GmbH, diskutiert worden. Trotz aller Einigkeit hätten einige Kommunen deutlich höhere Mehrkosten befürchtet und gingen inzwischen eigene Wege. Verblieben seien ein Dutzend Gemeinden zwischen Schenkenzell und Haslach, bedauerte der Bürgermeister. Ein den veränderten Bedingungen angepasstes Konzept sei im zurück liegenden Halbjahr erarbeitet worden, dem elf Kommunen zugestimmt hätten. Am Ende dieses langen Prozesses stünde die Gründung eines Vereins mit einer weiteren Professionalisierung und Zentralisierung der Grundlagenarbeit.

Ein wichtiges Ziel sei die Einführung einer "Kinzigtalcard", mit der ein Gast entweder ganz umsonst oder zu wesentlich vergünstigten Preisen Attraktionen im Kinzigtal besuchen könne. An den Tourist-Infos als Ansprechpartner für örtliche Gäste werde nicht gerüttelt. "Es geht nun darum, ob wir dabei sind oder nicht. Eine Alternative mit Schenkenzell ohne Partner sei aus seiner Sicht kaum darstellbar", brachte es der Bürgermeister auf den Punkt.