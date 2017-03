Schenkenzell "Väter können alles – außer stillen"

Schenkenzell. Den Entschluss Hebamme zu werden, fasste Anita Frank 1987 nach der Geburt ihres dritten Kindes. Sie absolvierte ihre Ausbildung von 1992 bis 94 in der Uniklinik in Tübingen – stemmte neben der Betreuung ihrer drei Kinder auch noch den Haushalt und den Garten. Danach arbeitete sie eineinhalb Jahre in Balingen. Später nahm sie die Rötenberger Hebamme Marie Pflugbeil zu Hausgeburten mit. "Irgendwann ließ mich Marie Pflugbeil dann alleine. Sie kam einfach ›zu spät‹ zu einer Hausgeburt", erinnert sich Frank. Zwölf Jahre arbeitete sie mit Frauenarzt Dietrich Göbel in Wolfach zusammen. Sie gab Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse. 19 Jahre begleitete Frank Hausgeburten, rund 1000 Kindern half sie auf die Welt. Über das, was sie dabei erlebt hat, möchte die Hebamme ein Buch schreiben.

An eine kuriose Geschichte erinnert sie sich gerne zurück: Eine Mutter blutete nach der Geburt stärker als üblich. Frank beauftragte den Vater, Eis zu bringen. Nach einer Weile stand der Mann mit drei Eis am Stil in der Tür – Mutter und Hebamme brachen in Gelächter aus.

"Ich bin nicht nur Hebamme für die Mutter und das Kind, der Vater und die Geschwister werden immer mit einbezogen", betont Frank. Gefragt werde meistens, wie es Mutter und Kind gehe. Aber wie fühlt sich der Vater? "Männer können alles, außer stillen", sagt Frank, auch, wenn sie manchmal überfordert seien.