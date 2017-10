Schenkenzell Riesenerfolg für Heinzelmann

Ende eines fairen Wahlkampfes

Lediglich sechs Stimmen wurden an Personen vergeben, die nicht auf dem Wahlschein standen. "Stimmenkönig" war hier Schenkenzells Gemeinderat Werner Kaufmann, den Wähler zweimal draufgeschrieben hatten. Mit Schmunzeln quittiert wurden auch die anderen Namen wie Josef Armbruster (Grausenloch), Björn Thau, Harald Harter und Schiltachs Stadtoberhaupt Thomas Haas.

Der Musikverein Schenkenzell unter der Leitung von Sascha Jager gratulierte mit einem schmissigen Marsch. Als Bernd Heinzelmann von Schenk das Mikrofon erhielt, atmete dieser zunächst tief durch und sagte "Wow". Er danke allen für die hohe Wahlbeteiligung und das Vertrauen in ihn. Er danke auch seinem Mitbewerber Siegbert Armbruster für einen äußerst fairen Wahlkampf und seiner Frau Karin für die moralische Unterstützung. Er freue sich nun auf die kommende Aufgabe, die Geschicke der Gemeinde in den nächsten acht Jahren leiten zu dürfen. Das Wahlbier heute zahle er gerne.

Tosenden Beifall erhielt auch der unterlegene Siegbert Armbruster, als er Freibier am Waldhäusle für alle, die ihn gewählt haben, verkündete. Er beglückwünsche Heinzelmann zum Wahlsieg und bitte die Bevölkerung, ihn zu unterstützen und ihm den Rücken zu stärken. Auch danke er seiner Frau Annette, so Armbruster. Viele Hände musste danach Wahlsieger Bernd Heinzelmann schütteln, darunter auch Amtskollegen aus den benachbarten Gemeinden. Die Feuerwehr war in Ausgehuniform erschienen. Für die Bewirtung der Wahlparty auf dem Rathausplatz sorgte die Bändelezunft.