Schenkenzell Mit der Zeit steigt die Stimmung

Dies ließen sich viele Einheimische nicht zweimal sagen, hatten doch junggebliebene über 40 Jahre freien Eintritt. Allerdings brauchte es eine gewisse Zeit, bis die einen Tag vorverlegte Silvester-Party richtig in Schwung kam und sich die Besucher um den in der Mitte der Halle aufgebauten Weizenbierstand und Sektbar säumten und im Takt der Musik wiegten. Wie in den Vorjahren sorgte die Party-Rockband "Check Daniel’s" aus Lahr für die Beats und Groves in der Mehrzweckhalle.

Mit ihrem Repertoire aus Rock-, Blues- und Folkmusik namhafter Interpreten wie Status Quo ("Rockin‘ all over the World"), David Bowie ("Heroes"), Lenny Kravitz ("Always on the Run"), Thin Lizzy ("Whiskey in the Jar") und Pink Floyd (Wish you were Here") rockten sie die Bühne mal lautstark, mal sanft. Aber auch deutsche Rockklassiker und Partykracher wie "Verdamp lang her" (BAP), "das kann uns keiner nehmen" (Revolverheld) und "Westerland" (Die Ärzte) kamen beim Publikum gut an und ließen Silvester-Stimmung aufkommen.

Obwohl vor der Bühne genügend Platz zum Tanzen vorhanden war, nutzten dies nur vereinzelte Besucher zur Solo-Darstellung.