Schenkenzell Kleinwagen streift VW-Bus

Alpirsbach/Schenkenzell. Zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge kam es am Dienstag zwischen 17.50 und 17.55 in Alpirsbach auf Bundesstraße 294, der Rötenbacher Straße in Richtung Schenkenzell. Dabei entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer eines roten Kleinwagens geriet auf die linke Fahrbahnseite und streifte einen entgegenkommenden VW-Bus. Nur durch die aufmerksame VW-Bus-Fahrerin, so die Polizei, konnte ein größerer Zusammenstoß verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen oder seinem Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Alpirsbach, Telefon 07444/9 56 13 90, entgegen.