Schenkenzell Hilfe für Portugal

Woher kam die Verstärkung? "Wir sind Freundinnen. Als Paula erzählte, dass sie Hilfe braucht, kam ich sofort zu ihr und werde sie nach Portugal begleiten", erklärte Nicole Vidal gestern früh. Die Begleiterin wohnt in Erpel in Rheinland-Pfalz und kam am Freitag nach Schenkenzell, um Kinle beim Sammeln, Sortieren und Verpacken der Sachspenden zu helfen.

Zwei Wochen lang bleiben die Helferinnen in Portugal, die Hilfsgüter verteilen und mit den Geldspenden Sinnvolles vor Ort kaufen. Neben Kleidung, Schuhen, Hygieneartikeln und einem Rollstuhl haben Kinle und Vidal für sich selbst Arbeitsklamotten eingepackt, denn sie wollen tatkräftig mit anpacken.

Was genau zu tun ist? Das wird sich erst vor Ort konkret zeigen. Arbeit gebe es jedenfalls genug. Die Frauen übernachten bei Kinles Mutter, die in Oliveira wohnt.