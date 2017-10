Schenkenzell Haushaltslage weiterhin angespannt

Schenkenzell (lh). Die Gewerbesteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Kommune, die allerdings anfällig bei Konjunktur-Dellen ist. Für 2016 wurde nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Daniela Duttlinger mit Einnahmen von 1,67 Millionen Euro gerechnet.

Tatsächlich überwiesen die Firmen einen Betrag von etwas über zwei Millionen Euro. Dies war mitentscheidend, dass im Verwaltungshaushalt, der ein Volumen von 5,1 Millionen Euro erreichte, eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (Volumen 985 000 Euro) in Höhe von 607 000 Euro erwirtschaftet wurde. Geplant waren lediglich 141 000 Euro.

Durch die verbesserte Einnahmesituation im Vermögenshaushalt brauchte die aus 2015 vorhandene Kreditermächtigung von 310 000 Euro ebenso nicht in Anspruch genommen werden wie die aus 2016, da verschiedene Maßnahmen nicht umgesetzt und als Haushaltseinnahmerest in den Etat 2017 übertragen wurden. Es war zudem möglich, den Rücklagen einen Betrag von rund 200 000 Euro einzubuchen. Diese betrugen zum Ende des Jahres 2016 knapp 401000 Euro. Erstmals seit 2012 konnten die Personalkosten wieder gesenkt werden. Sie lagen bei 918 000 Euro und damit um 21 000 Euro niedriger als 2015 und machten einen Anteil an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,6 Prozent aus. Bei den Umlagen stellte die Kreisumlage mit 648 500 Euro den größten Ausgabeposten dar.