Schenkenzell Grundschüler lieben den Circus und geben Vorstellung im Zelt

Die Rollen sind verteilt und jedes Kind konnte sich zwei Aktionsnummern auswählen, die bis zum großen Auftritt in der Manege mit den Circus-Frauen geprobt werden.

Die Pyramide auf den Rücken der größeren Viertklässler steht schon ganz gut und den Rollmops auf den Boden, das kann doch jedes Kind. "Fahne Banane" ist da schon etwas schwieriger, denn auf den Schultern der Clown-Frau ganz freihändig zu stehen, das braucht schon Mut. Aber bis zum Freitag wird auch die Mutprobe sitzen bis zum Ausbreiten der Arme. Dann heißt es "Manege frei" für die Schwertkämpfer, die von den Mädels mit Bauchtanz in die Kulissen vertrieben werden. Auf der Wiese vor dem Zelt kreiseln die Hulla-Hoop-Reifen um die Hüften, aber auch hier muss noch trainiert werden, damit sich die bunten Reifen auch schön drehen, denn das kennen und können wohl einige Mamas von früher. Die drei Tauben sind etwas eigenwillig und bleiben nicht bei allen Kindern auf dem Arm sitzen. Aber auch die müssen sich erst an die kratzigen Krallen auf ihren Armen gewöhnen, dann gehen sie vorsichtig an den Zuschauern vorbei. Das Zirkusleben auf der grünen Wiese hinter dem Schulhaus ist schon spannend und es gibt immer etwas, das man noch ausprobieren könnte. Bis Freitag steht dann ein tolles Programm, wenn es bei der Gala-Vorstellung heißt "Manege frei für die Circus-Kinder in Schenkenzell".