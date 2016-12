Schenkenzell Digitale Bildschirmsteuerung anstelle alter Drehregler

Der Gemeinderat vergab in seiner letzten Jahressitzung den Auftrag an die Firma rb Audio in Hausach für 12 300 Euro.

Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Schenk stammt die installierte Anlage aus dem Jahre 1986, in der die Mehrzweckhalle gebaut wurde. Sie sei nun in die Jahre gekommen und anfällig für Reparaturen. Wiederholt fielen Regler am Steuerpult aus, wofür es jetzt kaum noch Ersatzteile gebe. Bereits vor zwei Jahren sei ein Schaden an einer Platine im Schaltschrank entdeckt worden. Auch hierfür sei auf dem Markt keine Ersatzbeschaffung mehr möglich.

Technik völlig veraltet