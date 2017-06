Schenkenzell Aus dem "Dornröschenschlaf wieder erwacht"

Schenkenzell. Die Restauratorin Renate Volkmer aus Aichhalden legt in diesen Tagen letzte Hand an die Seitenaltäre, August Benz und Jörg Wirt von der Schreinerei Gebele bauen die stabile Eingangstüre ein und stellen die restaurierten Kirchenbänke auf. Auch Förster Martin Herrmann vom Haus Fürstenberg, dem Bauherrn, kommt vorbei und begutachtet die Arbeitsfortschritte. Am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr ist es dann soweit: Die restaurierte Kapelle wird festlich eingeweiht.

Die Kaltbrunner haben eine besonderes Verhältnis zur "Roßbergkapelle", wie die St.-Georgs-Kapelle von ihnen genannt wird. Sie war lange Zeit Pfarrkirche und Begräbnisstätte der Bewohner des oberen Kaltbrunner Tals. Schon 1275 wurde sie urkundlich erstmals erwähnt, 1501 neu eingeweiht und 1577 nach Baufälligkeit erneuert. Nach den Zweiten Weltkrieg wurde sie schon einmal teilweise saniert, das Holzschindeldach in den 70er Jahren erneuert. Die Kaltbrunner erinnern sich noch gerne an die Maiandachten, die vor Jahrzehnten dort abgehalten wurden. "Das war schon vor meiner Amtszeit vor über 25 Jahren", erklärt Bürgermeister Thomas Schenk.

Eine lange Zeit des Niedergangs und der Baufälligkeit folgte: Das Dach war undicht, Fenster wurden eingeworfen, Vögel nisteten im Innern, Holzwürmer griffen Altäre und Figuren an, das Holz der Bänke vermoderte durch die Feuchtigkeit. Die dringend notwendige Sanierung kam lange Zeit nicht in Gang. Der Januar 2011 brachte die Wende: "In einer Gesprächsrunde wurde der Knoten durchschlagen, das Haus Fürstenberg, Denkmalamt und die Gemeinde Schenkenzell schnürten ein Konzept für die Sanierung", berichtet Schenk.