Schenkenzell 25 Gruppen necken und schenken aus

Schenkenzell. Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten die Umzugsbesucher in Scharen an den Straßenrand. Mit ihnen suchten die Hästräger ständig den Kontakt. Sei es um die Narrenrufe hinauszuschreien, gute Laune zu verbreiten, Süßigkeiten zu verteilen oder Schabernack zu treiben.

Wie immer musste man sich vor Hexen, Teufel, Geister und anderen gruseligen Gestalten in Acht nehmen, die viel Unfug im Kopf hatten. Sie banden junge Damen die Füße zusammen, wirbelten sie in der Luft herum und schleppten sie einige Meter weit mit. Andere wurden in den Handwagen gezerrt, um sie mit Stroh und Konfetti einzureiben. Sie zeigten andererseits bei Pyramiden hohe Turnkunst.

Herzliche Umarmungen