Schenkenzell 1460 Personen zur Abstimmung aufgerufen

Der Termin für die offizielle Amtseinsetzung (Vereidigung) des neuen Bürgermeisters steht indes noch nicht fest. Bereits im Februar dieses Jahres hat der amtierende Bürgermeister Thomas Schenk in einer Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben, dass er nach zwei Wiederwahlen und insgesamt 24 Amtsjahren nicht erneut für die Position des Rathauschefs kandidieren wird.

Schenk wurde am 17. Oktober 1993 erstmals gewählt und trat am 12. Januar 1994 die Nachfolge des in Pension gegangenen und vor vier Jahren verstorbenen Bürgermeisters Paul Armbruster an. Schenks Amtszeit endet offiziell am 11. Januar 2018.