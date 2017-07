Rottweil Zeitreise durch Luthers Leben

Rottweil. Kirchenmusikdirektor und Chorleiter Johannes Vöhringer hatte den Text verfasst und auch einige Lieder und Gesangsstücke neu komponiert. Pfarrerin Annegret Künstel sagte in der Begrüßung, dass manchmal ein Tag oder ein einzelner Mensch die Welt verändern könne. Der Kinderchor beschäftige sich seit einiger Zeit mit diesen Veränderungen. Sie seien den Menschen durch die Reformation und die Person Martin Luthers bewusst geworden.

Darstellung geht zu Herzen

Die Musikanten Stefanie Rieger, David Kiefer, Karin und Maximiliane Lorenz ließen die Geschichte von Martin Luther aufleben: Wie er als Dank für die Errettung vor einem Gewitter ins Kloster ging. Wie das klösterliche Dasein mit regelmäßigem Beten und Singen, Schweigen, Arbeiten und Fasten und auch die zum Verkauf angebotenen Ablassbriefe Luther nicht die Antwort auf seine Fragen geben konnte. Allein in den biblischen Liedern und Psalmen findet Luther die Erkenntnis, dass Gott gnädig ist. Auf dem Höhepunkt dieser Erkenntnis schreibt er seine 95 Grundsätze auf und nagelte sie an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg (nicht "Württemberg", wie die Kinder den Gottesdienstbesuchern betonten.