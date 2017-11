Rottweil Wenn die Mühle am oberen Neckar klappert

Das Buch ist in sechs Hauptkapitel gegliedert und befasst sich mit den Aspekten der Geschichte der Mühlen am obersten Neckar, den Mühlen am jungen Neckar, den Rottweiler Mühlen, den Mühlen neckarabwärts von Rottweil, den Mühlen in Richtung Hochalb und den Mühlen am Schwarzwaldrand. Ein Glossar ist angehängt.

Die Idee für das Mühlenbuch ist nicht neu, verrät der Autor. Vor vielen Jahren habe man einen deutschen Mühlen-Atlas geplant, doch der sei nicht zustande gekommen. Das Material habe Hecht damals aber bereits beieinandergehabt. Und wenn man das Buch nun so anschaut, war das eine ganze Menge – allemal also ein Buch wert. Unzählige Leute hatte er während seiner Recherchen um Auskünfte gebeten. Sie sind allesamt aufgeführt.

"Viele Mühlen, die es noch in den 1970er- und 1980er-Jahren gab, sind mittlerweile von der Bildfläche verschwunden. Still und heimlich, was Hecht sehr bedauert, da es doch wertvolle Zeitzeugen gewesen seien. Gemeinsam mit Sabina Kratt vom Neckartal-Verlag, die das schmucke Büchlein auch layoutet hat, hat er sich auf mehrere Mühlenerkundungstouren begeben, Situationen vor Ort angeschaut und von Sabina Kratt fotografisch dokumentieren lassen.