Rottweil Weihnachtsmarkt-Idee glimmt weiter

Zum gemütlichen Jahresabschluss trafen sich die Vorstands- und Ausschussmitglieder mit ihren Partnern. Diese Gelegenheit nutzt der Vorsitzende Helmut Spreter, um angesichts des zu Ende gehende Jahrs die Monate seit der Vereinsgründung am 4. März Revue passieren zu lassen. Überraschend gut habe sich der Bürgerverein entwickelt, freute sich Spreter, mittlerweile auf 84 Mitglieder zählen zu können. Die Altstadtputzete am 23. April, der Brandeinsatz mit der Spendenaktion für die beiden geschädigten Familien in der Altstadt am 22. April sowie die Altstadthockete am 24. September seien sehr erfolgreich verlaufen.

Daran will der Verein anknüpfen und nimmt für 2017 wieder eine Putzaktion in den Blick – eventuell gemeinsam mit der Pelagiusjugend. Außerdem möchte sich der Verein mit "Willkommenstafeln" an den Einfallstraßen zur Altstadt beschäftigen und dazu mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen. Nachdem aus den Plänen für einen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr noch nichts geworden ist, soll dieses Vorhaben im kommenden Jahr mit den Altstädter Vereinen gemeinsam angegangen werden. Die Mitgliederversammlung ist für 21. April vorgesehen.

Mit Interesse verfolge der Bürgerverein auch das Thema "Römerweg", mit dem die Stadtverwaltung erreichen möchte, die Römergeschichte noch besser erlebbar zu machen. Dabei sei, so Spreter, durchaus vorstellbar, dass sich die Mitglieder an verschiedenen Aktionen aktiv beteiligen.