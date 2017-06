Rottweil/VS Gehört Gastronom zur Drogen-Mafia?

Der große Trubel zur Mittagszeit ist vorüber in dem italienischen Restaurant in Schwenningen. Einige Gäste verlassen das Restaurant, andere genießen noch die Sonne auf der Terrasse. Kaum vorzustellen ist es, was nur wenige Tage zuvor hier in einer Nacht- und Nebelaktion ablief: Zahlreiche Polizeibeamte sollen sich Zugang zur Pizzeria verschafft und das Lokal durchsucht haben.

Der Betreiber des Lokals soll einer Gruppierung angehören, die in enger Beziehung zur italienischen Mafia steht und in Drogen- sowie Waffenhandel zwischen Palermo und der Region verstrickt gewesen sein soll. Italienische Medien berichten sogar übereinstimmend, dass der 52-Jährige die Gruppierung in Deutschland aufgebaut und geführt haben soll. Sie habe, so berichtet man in Italien, Verbindungen zum Inzerillo Clan, die wiederum Teil eines weltweit agierenden Mafia-Zweigs gehört - der berühmten und befürchteten Cosa Nostra.

Das Lokal in Schwenningen war dabei nur eines der Ziele von rund 300 Polizisten, darunter Verbindungsbeamte der italienischen Polizei, Spezialeinheiten, Beamte der Steuerfahndung und des Zolls, die in einer groß angelegten und von langer Hand geplanten Razzia gegen das Umfeld der italienischen Mafia zeitgleich aktiv waren. Die italienische Zeitung palermotoday.it zeigt sogar ein Video der Razzia. Die »Palermo Today« berichtet ausführlich über die Polizei-Aktion und die Rolle, die Placido A. in der Bande eingenommen haben soll. Demnach war er ein führender Kopf der Gruppe. In dem Artikel ist auch davon die Rede, dass ein Kilogramm Kokain und 17 Kilogramm Haschisch im Wert von mehreren Millionen Euro gefunden worden seien.