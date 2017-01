Rottweil Verschiedene Tees sind Sauters Geheimrezept

Anschließend begleitete der Musikverein "Frohsinn" die Abstauber von der Römerstraße durch die Hochmaurenstraße zur Tuttlinger Straße und zuletzt in die Gaststätte Pflug. Noch einmal erhob der Narrenmeister in Versform das Wort. Zum Schluss kam der Narrenmeister noch auf den Alkoholkonsum am Dreikönigstag zu sprechen: "Alkohol scheidet als Getränk also aus und so han i diea Idee: Die Altstädter Abstauber trinket heit ausschließlich Tee!" Doch natürlich nicht irgendeinen. Für jeden Abstauber hat Sauter, der angemessenen Wirkung wegen, eine eigene Teesorte ausgewählt.

Damit stand dem erfolgreichen Gang durch die Altstadt und der sicheren Rückkehr in die Gaststätte Pflug nichts mehr im Wege.