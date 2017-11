Rottweil Vanille hilft Kindern in Afrika

Während die Produktion in den Herkunftsländern zurückgegangen sei, sei die Nachfrage nach dem Rohstoff durch den Trend zu natürlicher Ernährung weiter gestiegen. In Madagaskar (der Insel östlich von Afrika), dem wichtigsten Anbauland, sei die Ernte im vergangenen Jahr schlecht ausgefallen.

Durch deren steigenden Wert nehmen innerhalb der Erzeugerländer auch Diebstähle an reifen Vanillefrüchten zu und beeinträchtigen besonders Kleinerzeuger, die sich nicht ausreichend schützen können. Vanille werde teurer, je mehr Händler in Form von Zwischenhändlern sie durchläuft. Hier gelte: Je höher die Gewinnmargen und Handlungskosten der Händler sind, desto teurer würde die Vanille für den Endverbraucher und desto geringer sei der Anteil, der den Erzeugern bleibt.

Um möglichst kurze Wege von der Produktion zum Endverbraucher zu ermöglichen, verkaufen die Schüler des Fürstenberg-Gymnasiums seit Jahren Vanilleschoten, die ihnen von der Schule in Madagaskar zugeschickt werden.

Diese in Aromaröhrchen konfektionierten Schoten gibt es, aufgrund des engen Kontakts zu einem ehemaligen Lehrer des Fürstenberg-Gymnasiums, nun also auch im Weltladen. Der Erlös geht in vollem Umfang auf das Spendenkonto in Donaueschingen.