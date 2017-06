Rottweil Und die Autofahrer sehen Rot

Rottweil. Die provisorische Ampel, die beim Durchlass zwischen Göllsdorf und der Altstadt Rottweil eingerichtet wurde, ermöglichte die Bohrungen bei der Primbrücke zur Erkundung des Baugrunds und der Grundwasserverhältnisse (wir haben berichtet).

Die Erkenntnisse aus den Bodenproben und Laboruntersuchungen werden für die Planung der Brückengründung in einem geotechnischen Gutachten zusammengefasst. Am 14. Juni waren die Untersuchungen, bis in 14 Meter Tiefe, beendet, aber die Behelfsampel blieb. Und seither erleben die Göllsdorfer Staus bis zur Ortsmitte und auf der anderen Seite bis zur Altstädter Schule.

Der Landkreis, der für den Neubau der Primbrücke die ersten Untersuchungen durchgeführt hatte, wollte die stationäre Ampelanlage nach Beendigung der Baugrunderkundung wieder in Betrieb nehmen, informierte Martin Osieja vom Straßenbauamt. Ein "erheblicher Defekt" an der stationären Ampelanlage habe dieses Vorhaben, auch unter Hinzuziehung einer Wartungsfirma, unmöglich gemacht.