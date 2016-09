Rottweil/Tuttlingen Jugendlicher wird Opfer willkürlicher Gewalt

Vor der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil präsentierten sich gestern zwei Männer, die trotz schwerer Tatvorwürfe in keinster Weise reumütig wirkten. Ihnen wird der versuchte Mord an einem Jugendlichen und schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Am 19. Dezember 2015 sollen die beiden aus Rumänien stammenden Männer laut Anklageschrift in einer Diskothek in Tuttlingen randaliert und Gäste verletzt haben.

Nachdem die mutmaßlichen Täter gegen fünf Uhr morgens von der Security vor die Tür gesetzt wurden, sollen sie durch die Innenstadt gelaufen sein und vor einem Blumenladen Rundhölzer entwendet haben. Als sie auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs auf zwei ihnen unbekannte Jugendliche trafen, sollen sie mit diesen Hölzern so stark auf einen Jungen eingeschlagen haben, dass dieser schwerste Kopf- und Hirnverletzungen erlitt.