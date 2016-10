Rottweil Turn-Nachwuchs kämpft um Titel

Rottweil. Am 17. September ist die TGA in die neue Wettkampfsaison gestartet. Basma Sabee war im Schleuderballwurf bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Bruchsal am Start. Sie konnte sich in ihrer neuen Disziplin nicht für den Finaldurchgang qualifizieren. Sie erreichte mit einer Weite von 32,49 Metern den 17. Platz. Am 9. Oktober starten die erste und die zweite Damenmannschaft der TGA in die Kreisligarunde.

Start im Kitu-Cup

Am Samstagvormittag starteten die jüngsten Teilnehmer im Kitu-Cup. Bei diesem Grundlagenwettbewerb für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren wird an fünf Stationen Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kraft abverlangt. Silber erreichten im Kitu-Cup: Charlotte Stenzel und Alina Burchazky, Gold Merit Fuchs, Freya Dusold, Mathilda Mayer, Annsophie Stenzel, Fiona Schmutz, Maxima Hauser, Sophia Tauscher, Mira Gaus, Hannah-Sophie Wiesner, Pia Pfister, Naemi Banholzer, Josefine Graf, Fabienne Ilczuk und Leonie Wiesner.