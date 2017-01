Rottweil Trio bietet Sternstunden der Kammermusik

Rottweil. Das Trio, bestehend aus Robert Bent am Klavier, Jewgeni Schuk mit der Violine und Alexander Hülshoff am Violoncello, ist in diesem Jahr zum ersten Mal zu Gast in Rottweil. Die drei renommierten Musiker werden im Sonnensaal Werke von Ludwig van Beethoven, Charles Camille Saint-Saëns und Bedrich Smetana präsentieren.

Robert Benz, seit 1990 Professor für Klavier in Mannheim, ist seit Jahrzehnten einer der führenden Pianisten Deutschlands. 1974 gewann er den ersten Preis beim Busoni-Wettbewerb Bozen, und ein Jahr darauf belegte er beim internationalen Liszt- Bartók-Klavierwettbewerb Budapest den ersten Platz.

Schon mit 23 Jahren Konzertmeister der Moskauer Philharmoniker