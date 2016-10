Rottweil Thema Asbest

Betriebe, die Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an asbesthaltigen Baustoffen durchführen wollen, müssen bereits seit 1992 einen Schulungsnachweis erbringen. Die im zweitägigen Lehrgang erworbene Sachkunde gilt aufgrund einer 2014 erfolgten Änderung der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 519 nur noch sechs Jahre und muss vor Ablauf der Gültigkeit durch Besuch einer eintägigen Fortbildung verlängert werden. Sachkundenachweise, die vor dem 1. Juli 2010 erworben wurden, sind mittlerweile verfallen, wenn nicht bis zum 30. Juni 2016 eine eintägige Fortbildung besucht wurde. Sachkundenachweise, die nach dem 1. Juli 2010 erworben wurden, verfallen sechs Jahre nach dem Erwerb, wenn nicht vor Ablauf der Gültigkeit eine Fortbildung besucht wird. Als Teilnehmer für den Fortbildungslehrgang beispielsweise am 14. Oktober in Rottweil kommen nur Sachkundige in Betracht, die die Sachkunde nicht vor dem 14. Oktober 2010 erworben haben. Fristverlängerungen sind seitens der Regierungspräsidien ausgeschlossen. Wer den rechtzeitigen Besuch einer Fortbildung versäumt hat, muss die Sachkunde in einem zweitägigen Lehrgang neu erwerben.

Folgende Termine gibt es für Sachkundelehrgänge: Freitag/Samstag, 11./12. November in der Bildungsakademie Waldshut. Freitag/Samstag, 25./26. November in der Bildungsakademie Rottweil. Freitag/Samstag, 3./4. Februar 2017 in der Bildungsakademie Waldshut. Montag/Dienstag, 6./7. März 2017 in der Bildungsakademie Singen. Freitag/Samstag, 17./18. März 2017 in der Bildungsakademie Rottweil. Die Unterrichtszeiten sind jeweils am ersten Tag von 9 bis 17 Uhr und am zweiten Tag von 9 bis 15.45 Uhr.

Für Fortbildungslehrgänge sind folgende Termine festgelegt: Freitag, 14. Oktober, in der Bildungsakademie Rottweil. Freitag, 21. Oktober, in der Bildungsakademie Singen. Freitag, 28. Oktober, in der Bildungsakademie Waldshut. Freitag, 27. Januar, in der Bildungsakademie Rottweil. Die Unterrichtszeiten sind jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr. Eine Terminübersicht und detaillierte Informationen zu den Schulungsangeboten findet man unter www.bildungsakademie.de unter dem Suchbegriff Asbest. Weitere Informationen gibt es bei Peter Schürmann, Umweltschutz- und Technologieberater der Handwerkskammer Konstanz, Telefon 07531/ 20 53 75.