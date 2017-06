Rottweil Test-Turm: Großes Fest zur Eröffnung

"Es ist gut, dass der Termin für die Einweihung des Testturms nun feststeht, denn das öffentliche Interesse an dem Projekt ist nach wie vor enorm", sagt Oberbürgermeister Ralf Broß. Die öffentliche Aussichtsplattform sei ein Wunsch der Rottweiler Bevölkerung gewesen, den Thyssen-Krupp "beherzt aufgegriffen" habe. "Die Menschen in und um Rottweil können sich nun auf die baldige Fertigstellung des Turms und das gemeinsame Eröffnungsfest von Thyssen-Krupp und Stadt freuen."

Zur Erinnerung: Der Grundstein für den Aufzugstestturm war Ende 2014 gelegt worden. Nach Fertigstellung des Fundaments ging es dann mit dem Gleitschalungsbau der Betonröhre rasant in die Höhe. 225 Tage nach Baubeginn wurde Richtfest gefeiert, der Forschungsbetrieb startete im Dezember 2016. Und vergangene Woche bestaunte die internationale Presse auf dem Berner Feld den ersten "Multi" – das innovative Aufzugssystem von Thyssen-Krupp.

Nach wie vor zieht die "Baustelle" viele Besucher aufs Berner Feld. Diese können sich nun wieder auf ein leckeres Verpflegungsangebot freuen: Der "Imbiss am Turm" hat ab Samstag, 1. Juli, wieder geöffnet. Bei diesem Inklusionsprojekt der BruderhausDiakonie, unterstützt von der Wirtschaftsförderung der Stadt, bereiten Menschen mit und ohne Behinderungen für die Besucher der Infoplattform süße und deftige Crêpes zu. So können die Arbeiten am Testturm entspannt bei einer Tasse Kaffee oder einem gekühlten Getränk verfolgt werden. Der Imbiss ist in der Regel donnerstags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Und wenn nun bald die Arbeiten an der Hülle richtig in Fahrt kommen, gibt es auch wieder richtig viel zu sehen auf der Turmbaustelle.