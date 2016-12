Es ist wieder soweit. Die Innenstadt erstrahlt im Lichterschein, köstliche Düfte ziehen durch die Luft und es erklingen Weihnachtsmelodien. Oberbürgermeister Ralf Broß und die Vorsitzende des GHV, Karin Huonker, eröffneten gestern den 23. Rottweiler Weihnachtsmarkt. Der Auftakt vor dem Alten Rathaus lockte viele Besucher in die obere Hauptstraße. Bis 11. Dezember kann man nun im Lichtermeer vor der historischen Innenstadtkulisse bummeln, Geschenke kaufen und Köstlichkeiten genießen. Auch dieses Jahr gibt es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Bei historischen Führungen und Nachtwächterrundgängen können die Gäste Rottweils Gassen in der Dämmerung erkunden, für Kinder gibt es Bastel- und Backangebote, die Museen der Stadt bieten Kurzführungen an. Am heutigen Freitag begleiten Rottweils Händler den Weihnachtsmarkt mit einer langen Einkaufsnacht: Foto: Zelenjuk