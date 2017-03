Rottweil Startsignal für großen Umbau

Rottweil. Die beiden Vorsitzenden Rudolf Mager und Stefanie Arnold stellten zusammen mit Hüttenwart Rony Dreher und Architekt Christof Birkel die Überlegungen im Detail vor. Die angereiste Hüttenpächterin Carmen Kathrein, die 2018 ihre Abschlusssaison auf der Anhalter Hütte am Fuß der mächtigen Heiterwand verbringen wird, zeigte sich mit ihrem Partner Jacques Hochstrasser beeindruckt, wie engagiert und konstruktiv dieses Thema von den Mitgliedern mitgetragen wird. Die Mitglieder gaben dem Gesamtvorstand einstimmig die Freigabe zur weiteren Projektierung und für die Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt in Tirol. Auch die notwendige Eigenmittelbildung mittels Sonderumlage wurde einstimmig bewilligt.

Dies war ein deutlicher Vertrauensbeweis an den Vorstand, den sich dieser mit der Realisierung des Sektions- und Kletterzentrum K5 und zuletzt mit den Infoabenden in den fünf Bergsteigergruppen in Rottweil, Schramberg, Oberndorf, Spaichingen und Trossingen erarbeitet hat. "Es soll eine kompakte, robuste Schutzhütte bleiben. In Bezug auf Hüttenkomfort werden wir bei der Sanierung die Balance bewahren", fasste Rudolf Mager die Ziele der Sektion zusammen, die mit knapp 4800 Mitgliedern einen neuen Höchststand erreicht hat. In Abstimmung mit der Hüttenkommission des Deutschen Alpenvereins in München wurde ein Konzept ausgearbeitet, bei dem der historische Teil der Hütte erhalten bleibt und nur der massive Anbau aus den 70er-Jahren durch einen Ersatzbau in Holzbauweise erneuert wird.

Investitionen deckeln, Ressourcen schonen, eine maßstäbliche und zeitgemäße Lösung aufzeigen – diese Themen spiegeln sich wider in der Festlegung, die Anzahl der Übernachtungsplätze zu reduzieren. Dafür werden vermehrt kleinere Einheiten als Zimmerlager vorgesehen, ergänzt um eine eigenständige Selbstversorgereinheit.