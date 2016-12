Rottweil Stadtbau hat ambitionierte Ziele

Rottweil. Noch im Dezember will der Eigenbetrieb Stadtbau mit dem Bau des Mehrfamilienhauses in der Überlinger Straße 64 auf dem Hegneberg beginnen. Im Rahmen des Landesförderprogramms "Wohnraum für Flüchtlinge" sollen dort zwölf Wohnungen entstehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, der Landeszuschuss liegt bei 506 000 Euro. Nach zehn Jahren können die Wohnungen auch anderweitig vermietet werden. Der Bau erfolgt in Holztafelbauweise, 2017 will man bereits fertig sein, betonte Hauser.

Überhaupt wird bei der Wohnbau mächtig auf die Tube gedrückt: Das Mammutprojekt "Soziale Stadt Omsdorfer Hang" ist bereits weit fortgeschritten. "Wir können es 2018 abschließen – zwei Jahre früher als geplant", so Hauser. Im Rahmen eines Förderprogramms werden nicht nur die Gebäude saniert, es wird auch das Umfeld gestaltet. SPD-Stadtrat Ralf Armleder warf erneut die Frage auf, ob dem Gebiet nicht eine Umbenennung gut täte. Oberbürgermeister Ralf Broß verwies darauf, dass etliche Bewohner sich dagegen ausgesprochen hätten. Stadtbau-Chef Hauser hält angesichts der Mieter-Fluktuation dort eine Umbenennung für vertretbar. Sein Favoritenname: "Unter dem Turm". Es könnte auch "Neben der Bruck" heißen, frozelte Armleder mit Blick auf die Hängebrückenpläne.

Geplant ist für 2017 auch ein Neubau im Birkenweg 4 mit neun Wohnungen. Das alte Gebäude wurde in diesem Jahr abgebrochen, der Neubaubeginn habe sich durch den Sperrvermerk im Wirtschaftsplan 2016 verzögert. Zwei weitere Neubauten im Birkenweg sollen in den nächsten zehn Jahren folgen.