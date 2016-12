Rottweil Sogar einmal als "Reichskanzler von Württemberg" amtiert

Treibt ihn ein Wahn zu abstrusen Aktionen? So zu seiner Protest-Offensive gegen ein in seinen Augen in großen Teilen ungültiges deutsches Rechtssystem. Da druckt er in den Jahren 2014 und 2015 unzählige Mahnbescheide über eine Forderung von 950 000 Euro aus, um sie an nach seinem Dafürhalten unfähige Amtspersonen zu schicken. Angeblich stammt die dafür von ihm benutzte Gebührentabelle vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Malta, den es aber gar nicht gibt, wie sein Pflichtverteidiger anmerkt. Die Auflistung könne von einer polnischen Internetseite aus ausgedruckt werden, sagt der Verteidiger. Dieser und sein 66-jähriger Mandant geben sich wie Katz und Maus und scheinen sich ohnehin nicht zu mögen.

Ob der Mössinger Professor Henner Giedke seinem Auftrag nachkommen kann, ein einigermaßen eindeutige Folgerungen zulassendes Psychogramm des Angeklagten zu entwickeln, stellt der Psychiatrie-Experte am ersten Verhandlungstag selbst in Frage. Während 14 Sitzungsstunden – so lange wie eigentlich noch nie bei einer Person – habe er sich von Herrn P. ein Bild zu machen versucht. Grundsätzlich habe er dabei die Erkenntnis gewonnen, dass der Angeklagte als voll zurechnungsfähig anzusehen sei. Das Empfinden des Vorsitzenden Heuer zeigt sich deutlich anders. Der Mann müsse angesichts seines vielfältigen absurden Handelns, Redens und Tuns doch von großen Wahnvorstellungen getrieben sein.

Bei seiner höchst abenteuerlich anmutenden Masche, unliebsamen Amtspersonen mit dicken Mahnbescheiden Schrecken einzujagen und Feuer unterm Hintern zu machen, liefern ihm – dem "Rechtsberater" – ebenfalls sich durch den Staat unnötig in die Bredouille geraten fühlende Sympathisanten die Infos. Auch für sie ist das Rechtssystem der Bundesrepublik vielfach in Frage zu stellen.