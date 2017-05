Rottweil Schönes Schaufenster

Rottweil. Ganz im Zeichen des Rottweiler Hundes stand am Sonntag die Fußgängerzone in der Rottweiler Innenstadt. Das spiegelte sich auch in den Schaufenstern einiger Geschäfte wider. Organisator und Veranstalter Sven Keller hatte zum ersten Tag des Rottweilers den Gewerbe- und Handelsverein (GHV) um Unterstützung gebeten. So spendeten vor 50 Geschäften mit Wasser gefüllte Edelstahlbehälter den Vierbeinern erfrischendes Nass.