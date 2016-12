Rottweil Schönes Miteinander

Rottweil. Weihnachtliches Ambiente an festlich gedeckten Tischen empfing die Teilnehmer bei der Adventsfeier der "Amsel"-Kontaktgruppe Rottweil am Samstagnachmittag im Trichtinger Gemeindehaus. Viele ehrenamtliche Helfer hatten den Raum geschmückt, und so waren die Besucher bereits in weihnachtlicher Stimmung, als sie von der Leiterin der "Amsel"-Kontaktgruppe Rottweil, Anneliese Schrade, zur 33. Adventsfeier begrüßt wurden. Anneliese Schrade ist seit 1984 in der Gruppe tätig und seit 2007 deren Leiterin. Erst neulich erhielt sie für ihr großes Engagement im Beisein des Schirmherrn Christian Wulf in Berlin die silberne Ehrennadel der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft.