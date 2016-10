Rottweil Schnuppern

"Theater ist sehr persönlichkeitsfördernd", weiß Nele Kaletta, die zusammen mit Maximiliane Fleig die Kindertheatergruppe leitet. "Das Stück haben wir zusammen entwickelt, wir haben zusammen Ideen gesammelt. Und dann auf der großen Bühne vor vielen Zuschauern zu stehen – es ist für die Kinder etwas ganz Besonderes", ist Kaletta überzeugt. Auch die Instrumentalisten hätten hervorragende Arbeit geleistet. "Für ein Jugendorchester ist Samuel Barber schon sehr anspruchsvoll. Sie haben fleißig geprobt und ihr Bestes gegeben", lobte Kaletta.

Ab November nimmt der Kindertheaterkurs wieder neue Mitspieler auf. Der Kurs findet mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Musikschule der Stadt Rottweil statt. Kinder im Grundschulalter, die Lust haben mitzuspielen, sind zu den Schnupperstunden am Mittwoch, 9. November, oder am Mittwoch, 16. November, eingeladen. Um Voranmeldung bei der Musikschule, Telefon 0741/49 44 20 oder E-Mail musikschule@rottweil.de, wird gebeten.