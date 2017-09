Rottweil Schmökern von Kirchberg bis Klink

Rottweiler Quartett diskutiert neue Werke

Am 26. November feiert ein weltbekanntes Stück seine Premiere im Zimmertheater, das eine Freude für die ganze Familie bietet: Robin Hood. In Zusammenarbeit mit dem Buchladen Kolb, veranstaltet das Zimmertheater außerdem wieder die Literaturdiskussion "Rottweiler Quartett", bei der vier Literaturliebhaber über interessante Neuerscheinungen diskutieren.

Auch die Rottweiler Buchhandlungen sind mit einem breiten Spektrum vertreten. In der Buchhandlung Kolb geht es magisch zu, wenn Christoph Frank mit der Zauberbühne an sechs Terminen die kleinen Zuhörer mit seinen Geschichten verzaubert. Im Rahmen von "Kolbs kleiner literarischer Salon" werden am 7. Dezember im Buchladen Kolb bei Wein und Häppchen Buchneuerscheinungen vorgestellt. Die Buchhandlung Klein veranstaltet am 17. Oktober eine Premierenlesung mit Verena Boos, die aus ihrem Buch "Kirchberg" liest. Außerdem stellt Marion Fetscher aus Rottweil am 8. November ihr Buch "Die Gestaltungskraft und ihre Bedeutung für die Mitte des Menschen" in der Buchhandlung Klein vor und zeigt dazu praktische Übungen für den Alltag.

Am 17. und 23. November führt Anne Mokinski bei ihrem schaurig-literarischen Lichtergang durch Rottweil. Außerdem stellt Winfried Hecht am 24. November sein neues Buch "Mühlen am jungen Neckar" vor und zeigt, welchen Stellenwert Mühlen in unserer Region hatten. Am 30. November und am 1. Dezember kann in der Buchhandlung Klein nach neuen Büchern gestöbert werden, wenn dort die Entdeckungen des Herbst vorgestellt werden. Am 14. Oktober finden zwei Ausfahrten zur Frankfurter Buchmesse statt, veranstaltet von der Buchhandlung Klein und Buch Greuter. Am 10. Dezember veranstaltet Buch Greuter in der Veranstaltungsreihe "Jazz im Refektorium" eine Autorenlesung mit Vincent Klink und seinen Musikern.

Jugendschreibwerkstatt erstellt Porträts

Ein Highlight im September ist die Begrüßung und Amtseinführung der 17. Stadtschreiberin Julia Willmann am 28. September im Konvikt. Nach der offiziellen Begrüßung durch Arved Sassnick als Stellvertreter des Oberbürgermeisters und den Direktor des Konvikts, Ulrich Fiedler, stellt sich die neue Stadtschreiberin in einer kurzen Lesung vor. Gemeinsam mit der Stadtschreiberin findet Anfang Oktober die Jugendschreibwerkstatt der Volksbank Rottweil statt. Thema sind literarische Porträts. Der erste Termin für die Jugendschreibwerkstatt ist am 5. Oktober ab 19.30 Uhr. Außerdem findet im Gemeindehaus Adolph Kolping am 18. und am 19. November die ökumenische Jugendbuchausstellung "Achtung, Aufnahme!" statt. Neben der Ausstellung laden Quiz, Kuchen und mehr zum Verweilen ein. Organisiert wird die Ausstellung von der evangelischen Kirchengemeinde, der katholischen Gesamtkirchengemeinde und dem Buchladen Kolb. Alle Termine und Veranstaltungsorte sind im Literaturkalender zu finden, der kostenlos an den üblichen Stellen wie den Rottweiler Buchhandlungen der Tourist-Info und weiteren städtischen Einrichtungen erhältlich ist. Außerdem steht der Kalender im Internet zum Download bereit.

Weitere Informationen: www.rottweil.de