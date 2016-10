Rottweil Rottweil nutzt Wirren um Schramberg zu seinen Gunsten

Damals verlief die Grenze zur Reichsstadt Rottweil von Sulgen "gestraks neben dem Hohwald hin den Brandsteig zu". Erst ab 1700 wird die Grenzführung mit einem Schlenker durch Aichhalden beschrieben und auf der Karte gezeigt. Dort ist die direkte Verbindung mit der Grenzlinie mit einem Papierstreifen überklebt.

Dabei hat Rottweil wohl die Wirren in der Herrschaft Schramberg um 1690 genutzt zu einer Ausdehnung seines Gebiets. Schon damals war Rottweil mit seiner Territorialpolitik nicht zimperlich, wie in der Zimmer’schen Chronik um 1560 charakterisiert: "wie der kreps an eim mentschen umb sich zu fressen". Auch bei seinem Vortrag über die Entwicklung in Rötenberg wird Jürgen Hils über viel Bemerkenswertes berichten können. Im Veranstaltungsraum der Ortsverwaltung beginnt dieser am Donnerstag, 27. Oktober um 19.30 Uhr.