Rottweil Rottweil für Klimaschutz ausgezeichnet

Als wichtige Meilensteine der nächsten Zeit stehen in Rottweil die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die Fertigstellung des Projekts "Soziale Stadt" mit der energetischen Sanierung der Gebäude am Omsdorfer Hang bis 2018 an. Untersteller betonte: "Es müssen nicht immer große Leuchtturmprojekte errichtet werden. Auch kleinere Maßnahmen leisten einen wertvollen Beitrag zum Schutz unseres Klimas." Reizvoll seien Klimaschutzmaßnahmen aber auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, erklärte der Umweltminister. "Beispielsweise kann eine Kommune durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ihre Betriebskosten beträchtlich senken und so Raum für dringend erforderliche Investitionen schaffen."

Der European Energy Award (eea) ist ein europäisches Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, das der Energieeinsparung, der effizienten Nutzung von Energie und der Steigerung des Einsatzes regenerativer Energien in Kommunen dient. Dabei werden die Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft, um Potenziale des nachhaltigen Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können.

Wichtiges Werkzeug des eea-Programms ist ein Maßnahmenkatalog zu den Bereichen Entwicklungsplanung/Raumordnung, kommunale Liegenschaften, Ver- und Ent-sorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation/Kooperation. Zudem bilden die teilnehmenden Kommunen und Kreise ein Energie-Team, das bei der Umsetzung durch einen eea-Berater unterstützt wird. Die Auszeichnungen müssen regelmäßig alle vier Jahre erneuert werden.