Rottweil Rippen im Kirchengewölbe werden mit Blei verbunden

Reparaturen wird man im Raum nicht sehen

Blum sagt, es sei deutlich geworden, dass dort wo Schäden vorhanden sind, bei der Sanierung 1915 nur bedingt sachgerecht gearbeitet wurde. So falle der laufenden Maßnahme die Korrektur der 1915 geschaffenen Situation zu. Dass derart komplexe Aufgabenstellungen viel Zeit und großes Fachwissen benötigen, liege laut Blum auf der Hand. Deshalb konnte durch das Engagement des Verwaltungsausschusses Ralph Egermann aus Karlsruhe als beratender Statiker gewonnen werden.

Mit seiner Hinzuziehung sei es möglich, ein zielgerichtetes Konzept zu entwickeln, das in den nächsten Tagen umgesetzt werden kann.

Nun gehe es im Wesentlichen darum, die gelockerten Rippen gegeneinander zu festigen und so den statischen Verbund wieder herzustellen. Dazu bediene sich der Restaurator überwiegend traditioneller Methoden: So wird beispielsweise Blei zwischen den Rippen eingestemmt, wo es heute fehlt. Das Gute dabei: Trotz der großen Bedeutung und Wirksamkeit der einzelnen Reparaturen wird nur minimal eingegriffen. So kann auch hier möglichst viel überlieferte Substanz erhalten und in die Zukunft geführt werden. Der leitende Architekt Stefan Blum verspricht: "Sehen wird man von den Reparaturen im Raum nichts". Im Anschluss an die Jahresversammlung der Münsterbauhütte am Freitag, 31. März, im Münsterstüble wird Restaurator Fabian Schorer gegen 21.30 Uhr einen Vortrag über die Arbeiten im Rahmen der Innenrenovierung des Münsters halten.