Rottweil Referent kontra VHS

Ralf Adler hält seit Jahren Vorträge zu länderkundlichen Themen in der Rottweiler Volkshochschule. Bis 2014 bestand zur Reihe "Traum und Abenteuer" (T&A) ein Kooperationsvertrag, dieser wurde gekündigt. Nach einer Zwischenstation im Badhaus mietete Adler den Festsaal im Alten Gymnasium an. Laut Adler sei ihm die Sache aber recht schwer gemacht worden, er hätte außerdem Getränke über die Stadt Rottweil zu hohen Preisen kaufen müssen. Zu allem Überfluss sei der Aufzug im Alten Gymnasium seit Monaten defekt, weshalb er die Kisten selbst habe hochschleppen müssen.

Diesen Zustand schilderte er bei einer Veranstaltung am 10. November seinem Publikum – und zwar derart, dass dies "das Fass zum Überlaufen brachte", meint die Stadt in einer Stellungnahme. Adler habe sich "sehr negativ über die Stadtverwaltung Rottweil im Allgemeinen und die VHS im Besonderen" ausgelassen. "Dies können wir von einem Gast in unseren Räumen nicht akzeptieren, weshalb wir die Zusammenarbeit nun endgültig beendet haben." Diese sei ohnehin "sehr schwierig" gewesen..

Zudem erklärt die Stadt, dass die Kooperation zum Vorteil von T&A und zum Nachteil der VHS gewesen sei, da Adler einen vergleichsweise hohen Eintritt (14 bis 16 Euro pro Person) für seine Vorträge genommen hätte. Davon bekam die VHS für die Nutzung des Festsaals 1,30 Euro pro Person. "Dies deckte nicht einmal unsere Raumkosten", so die Stadt. Obwohl bekannt gewesen sei, dass der Aufzug defekt ist, hätte Adler die Miete nicht komplett bezahlen wollen. Adler erklärt dagegen, dass VHS-Leiter Andreas Frankenhauser einen derart hohen Anteil verlangt hätte, dass ihm kaum ein Erlös geblieben wäre.