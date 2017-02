Rottweil Rat lässt den Architekten nachbessern

Rottweil. Fast zwei Stunden hatte der Rottweiler Gemeinderat gestern Abend bereits über das Projekt von Bernhard Merz und Alexander Keller diskutiert, als Oberbürgermeister Ralf Broß die Sitzung für 20 Minuten unterbrach, um sich mit Vertretern der Fraktionen, den Investoren, dem Einzelhändler und Architekt Matthias Jarcke zurückzuziehen und die Anregungen und Bedenken der Stadträte zu besprechen. Zurück kam die Runde mit einem erweiterten Beschlussvorschlag.

Einer der Knackpunkte: Wie weit darf der neue Baukörper in die Blumengasse hineinragen? Zu dieser Frage hatten sich die Räte schon eine Stunde vor Sitzungsbeginn vor Ort getroffen, wo Mitarbeiter des Betriebshofs die mögliche Baulinie markiert hatten. Und das traf dort nicht nur bei den Nachbarn auf Ablehnung. Der Wunsch von Investoren und Betreiber: Im Erd- und ersten Obergeschoss soll für das Modehaus Hoffmeyer aus Oberndorf, das derzeit schon drei Geschäfte in Rottweil betreibt, eine möglichst große Fläche entstehen. Da gleichzeitig an der Ecke Blumengasse/Hohlengrabengasse die Einfahrt zur Tiefgarage Platz finden muss, will der Architekt den Bau gut zweieinhalb Meter in die Blumengasse ragen lassen, so dass hier noch sechs Meter Straßenbreite verblieben.

Dem erteilte das Gremium gestern Abend eine Absage. Nun muss geprüft werden, wie weit darauf wieder verzichtet werden kann, ohne die Wirtschaftlichkeit des Fachhandels für Damen- und Herrenbekleidung aufs Spiel zu setzen. Nacharbeiten muss Jarcke auch, was die Fassadengestaltung der Rückseite betrifft. Der Entwurf mit "Schießscharten" ließ im Gremium Vergleiche mit U-Boot-Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg aufkommen.