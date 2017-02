Rottweil Premiere am Schmotzigen in der Stadt

Das erste Mal dabei zu sein, war schon etwas Besonderes. All die Jahre erzählten sich die Anderen, was damals am Schmotzigen passiert war, die Erwachsenen regten sich über die vielen betrunkenen Jugendlichen auf, die es mal wieder mit dem Alkohol übertrieben hatten. Doch was ist daran wahr?

Kurz nach Ende der Schulveranstaltung ging es los. Größere Schülergruppen machten sich auf den Weg ans Schwarze Tor. Dort waren schon einige Abiturienten, Schüler, Volljährige zu sehen, die bereits feierten.

Minderjährige waren zu beobachten, wie sie den Alkohol in verschiedene Softdrink- sowie Saftflaschen füllten. Gegen 16 Uhr lagen verteilt über die Straße in großen Mengen die Schnapsfläschchen, Bier-, Wodka- und Weinflaschen. Einige waren zu Bruch gegangen und wurden zu Gefahr, denn angetrunkene Jugendliche und Volljährige fielen immer häufiger hin und verletzten sich.