Rottweil Polizeischüsse: Nur ein schlechter Scherz

Die Geschichte klingt so skurril, dass man sie kaum glauben kann. Polizeibeamte fahren mit Blaulicht durch das Schwarze Tor in die historische Innenstadt von Rottweil, steigen aus, schießen in die Luft und fahren wieder ab. Das Ganze hat ein Nachspiel.

Es ist Donnerstagabend, der Vorvorabend zum Turmfest in der historischen Innenstadt. Es werden fleißig Festvorbereitungen getroffen. Unter anderem werden Betonpoller angefahren. Dadurch sollen Amokfahrten und Terrorakte, ausgeführt mithilfe von Fahrzeugen, verhindert werden. Erstmals aufgestellt wurden sie vor wenigen Wochen anlässlich des Stadtfests. Zum Turmfest an diesem Wochenende kommen sie erneut zum Einsatz.

Mit Blaulicht durchs Schwarze Tor