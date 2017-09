Rottweil Politik mit christlichen Werten

Dort findet ein katholischer Sonntagsgottesdienst statt, unter den Kirchgängern ist CDU-Direktkandidat Volker Kauder. Der rührt in der heißen Phase des Wahlkampfes in der Region kräftig die Werbetrommel für sich und seine Partei. Für Kauder ist es inzwischen das achte Mal, dass er im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen kandidiert. Er scheint routiniert, lässt sich offensichtlich von nichts aus der Ruhe bringen. Bisher ist der Vorsitzende der Unionsfraktion stets mit einem Direktmandat aus seinem Wahlkreis in den Bundestag eingezogen.

Öffentlichkeitswirksam lässt er sich im Traktor zum Herbstfest auf den Kaltenhof fahren. Dort nimmt er gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Teufel am Gottesdienst teil. "Es gibt vielleicht vier oder fünf Wochenenden, an denen ich nicht in die Kirche komme", erzählt Kauder am Rande des Herbstfestes. Die Christdemokraten bemühten sich stets darum, "Politik auf der Grundlage des christlichen Glaubens zu machen." Ein dringendes Anliegen sei ihm außerdem, sich für verfolgte Christen weltweit einzusetzen.

Das ist auch Inhalt der Fürbitte, die Kauder im Gottesdienst vorträgt. Auch sonst rückt er den christlichen Ansatz der Union in seinem Wahlkampf in den Vordergrund. Beim Redaktionsgespräch in Oberndorf sagt Kauder, dass jeder Mensch – auch Verbrecher – ein Ebenbild Gottes sei.