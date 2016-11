Rottweil Platz im Kindergarten wird deutlich teurer

"Bauchschmerzen" bereitete manchem Stadtrat die Höhe des Beitragssprungs. Die Verwaltung begründete dies mit dem in der Haushaltsklausurtagung gefassten Beschluss, dass ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent anvisiert werden soll. Zudem, so erinnerte Bürgermeister Christian Ruf, sei von 2007 bis 2009 die empfohlene Beitragserhöhung ganz ausgeblieben. Um den Haushalt strukturell anzupassen, müsse man auch auf der Einnahmenseite an Stellschrauben drehen – auch wenn das "keinen Spaß macht", wie Fachbereichsleiter Bernd Pfaff versicherte. "Unterm Strich ist es trotzdem sozial verträglich", so Pfaff.

Konkret sieht die Erhöhung so aus: Platz im Regelkindergarten oder in einer Gruppe mit den bisherigen verlängerten Öffnungszeiten: Erhöhung von 100 Euro auf 119 Euro pro Monat. In einer Kindergartengruppe mit erweiterten verlängerten Öffnungszeiten: Erhöhung von 118 auf 149 Euro. Kindergartengruppe für Kinder ab zwei Jahren in altersgemischten Gruppen: Erhöhung von 100 auf 139 Euro. Halbtageskrippe mit 30 Wochenstunden: Erhöhung von 170 auf 206 Euro. Krippengruppe mit erweiterten verlängerten Öffnungszeiten: Erhöhung von 222 auf 264 Euro. Ganztagskrippe: Erhöhung von 340 auf 378 Euro. Kindergarten mit Ganztagsbetreuung: bisher Beitragsstaffelung, jetzt 445 Euro.

Rabatte für das zweite Kind fallen teilweise geringer aus als bisher.