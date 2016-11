Rottweil Plädoyer für Schutzimpfungen

Gruppensprecherin Margrit Marte, die auch im Landes- und Bundesvorstand vertreten ist, stellte ihr Ausführungen unter das Leitwort "Jeder Tag hat zwei Griffe. Wir können ihn am Griff der Ängstlichkeit oder am Griff der Zuversicht halten".

Auch solcher Offensivgeist ließ bisher die große Sorge zum Weiterbestand der Selbsthilfegruppe und des Verbands nicht schwinden. Zusehends gibt es bei der Besetzung der Funktionärsposten Probleme wegen Überalterung. Deshalb werde im Verband damit geliebäugelt, mit dem an Mitgliedern weit größeren Bundesverband Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke zu kooperieren.

Einen dringenden Appell richtete Marte an die Eltern, ihren Kindern eine Schutzimpfung gegen Kinderlähmung zu ermöglichen. Zwar sei diese Infektionskrankheit in Deutschland so gut wie ausgerottet, doch insbesondere durch die Flüchtlingszuwanderung aus Asien und Afrika könne die Gefahr wieder vergrößert werden.